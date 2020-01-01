Елена Синица
«Магнит» запустил экспресс-доставку продуктов в Перми
Заказ будет доставляться в течение часа
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ПАО «Магнит» запустил собственную экспресс-доставку продуктов из магазинов «У дома» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Помимо краевого центра в список 14 российских городов, где заработала доставка «Магнита», вошли Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Уфа, Оренбург, Саратов, Воронеж, Нижней Новгород, Ижевск, Челябинск, Тюмень, Ярославль.
Сообщается, что выбрать товары и оформить заказ можно через мобильное приложение «Магнит». Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа — 500 руб. Заказ будет доставляться в течение часа.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми начал работу онлайн-ритейлер «Самокат».
Кроме этого, свою доставку запускала и сеть магазинов «Пятёрочка».
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