Елена Синица «Магнит» запустил экспресс-доставку продуктов в Перми Заказ будет доставляться в течение часа Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

ПАО «Магнит» запустил собственную экспресс-доставку продуктов из магазинов «У дома» в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Помимо краевого центра в список 14 российских городов, где заработала доставка «Магнита», вошли Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Уфа, Оренбург, Саратов, Воронеж, Нижней Новгород, Ижевск, Челябинск, Тюмень, Ярославль.





Сообщается, что выбрать товары и оформить заказ можно через мобильное приложение «Магнит». Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа — 500 руб. Заказ будет доставляться в течение часа.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми начал работу онлайн-ритейлер «Самокат».





Кроме этого, свою доставку запускала и сеть магазинов «Пятёрочка».

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