Мария Сыропятова В Пермь заходит федеральный онлайн-ритейлер «Самокат» Компания специализируется на экспресс-доставке продуктов питания Поделиться Поделиться Твитнуть

самокат

avito.ru

Онлайн-ритейлер «Самокат» начинает работу в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Самокат» специализируется на экспресс-доставке продуктов питания. На сайте онлайн-ритейлера заявлена скорость доставки от 15 до 30 минут, услуга бесплатна. Оформить и получить заказ можно с 8:00 до 23:00.

Пермь может стать девятым городом-миллионником в России, где заработает этот сервис.

Напомним, недавно функция доставки продуктов стала доступна в мобильном приложении сети «Пятёрочка Доставка».

В последний год из-за пандемии коронавируса ритейлеры и маркет-плейсы активно развивали сервис по доставке продуктов на дом.

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