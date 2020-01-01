Мария Сыропятова
В Пермь заходит федеральный онлайн-ритейлер «Самокат»
Компания специализируется на экспресс-доставке продуктов питания
Онлайн-ритейлер «Самокат» начинает работу в Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Самокат» специализируется на экспресс-доставке продуктов питания. На сайте онлайн-ритейлера заявлена скорость доставки от 15 до 30 минут, услуга бесплатна. Оформить и получить заказ можно с 8:00 до 23:00.
Пермь может стать девятым городом-миллионником в России, где заработает этот сервис.
Напомним, недавно функция доставки продуктов стала доступна в мобильном приложении сети «Пятёрочка Доставка».
В последний год из-за пандемии коронавируса ритейлеры и маркет-плейсы активно развивали сервис по доставке продуктов на дом.
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