Мария Сыропятова Вам пакет нужен? Рассказываем, где и как заказать продукты с доставкой домой в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пандемия подтолкнула все сферы бизнеса к активному развитию сервисов по доставке. Ритейлеры не стали исключением. Если раньше в Перми можно было заказать продукты разве что в «Семье», то сейчас такая возможность есть практически у всех крупных сетей. За исключением «Пятёрочки» — доставкой в Перми компания пока не занимается, хотя в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах-миллиониках такая опция есть. «Новый компаньон» собрал информацию о том, где и как заказывать продукты в Перми, сколько это стоит и какие есть ограничения.

🤳 Где заказать — Delivery Club.

🚚 Доставка — бесплатно от 800 руб., до — 149 руб.

💶 Минимальная стоимость заказа — 1 руб.

👛 Оплата — онлайн (Если сумма в чеке в итоге меньше (каких-то продуктов не оказалось в наличии), разницу возвращают на карту в течение нескольких дней) .

⏰ Время доставки — 35-45 мин.

⚖️ Ограничения по весу — нет.

🤳 Где заказать — Сбермаркет, Ленточка.

🚚 Доставка — бесплатная доставка в приложении Ленточка от 500 руб. Стоимость доставки в Сбермаркете — 199 руб. (первая доставка — 99 руб.).

💶 Минимальная стоимость заказа:

— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка всё равно платная);

— Ленточка — 500 руб. (бесплатно).

👛 Оплата:

— Сбермаркет — онлайн или курьеру.

— Ленточка — только онлайн.

⏰ Время доставки — в течение дня.

⚖️ Ограничения по весу:

— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.

— Ленточка — от 20 до 50 кг в зависимости от зоны доставки.

🤳 Где заказать — Сбермаркет, сайт Метро, Delivery Club.

🚚 Доставка — бесплатной доставки нет, но при заказе от 7 тыс. руб. на сайте «Метро» стоимость доставки обойдётся в 1 руб.

💶 Минимальная стоимость заказа:

— Delivery Club — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб.);

— сайт Метро — 1000 руб. (при этом доставка до 6999 руб. — 149 руб.);

— Сбермаркет —1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб., при первой доставке — 98 руб.).

👛 Оплата:

— Сбермаркет — онлайн или курьеру;

— Delivery Club и Метро — только онлайн.

⏰ Время доставки — в течение дня.

⚖️ Ограничения по весу:

— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.

— сайт Метро — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.

— Delivery Club — нет данных (на официальный запрос Delivery Club не дали ответа).

🤳 Где заказать — Delivery Club, Сбермаркет, сайт Ашана.

🚚 Доставка — бесплатная доставка на сайте Ашана от 3000 руб.

💶 Минимальная стоимость заказа:

— сайт Ашана — 1500 руб. (при доставке до 2999 руб. стоимость доставки — 199 руб.);

— Delivery Club — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб.);

— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб., при первой доставке — 98 руб.).

👛 Оплата — только онлайн.

⏰ Время доставки — в течение дня.

⚖️ Ограничения по весу:

— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.;

— сайт Ашана — максимальный вес 40 кг;

— Delivery Club — нет данных (на официальный запрос Delivery Club не дали ответа).

🤳 Где заказать — Сбермаркет, Домойдоставим.

🚚 Доставка — бесплатная доставка — Домойдоставим. Но есть масса условий — сумма заказа, вес, район города. И в зависимости от всех этих параметров есть несколько тарифов в том числе бесплатный.

💶 Минимальная стоимость заказа:

— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка платная — 198 руб., при первой доставке 98 руб.);

— Домойдоставим — 500 руб. (при этом стоимость доставки от 49 до 499 руб. в зависимости от веса и отдалённости района доставки).

👛 Оплата

— Домойдоставим — онлайн или курьеру;

— Сбермаркет — онлайн.

⏰ Время доставки — в течение дня.

⚖️ Ограничения по весу:

— Домойдоставим — до100 кг и до 0,4 м3;

— Сбермаркет — +4 руб за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.

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