Вам пакет нужен?

Мария Сыропятова
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Рассказываем, где и как заказать продукты с доставкой домой в Перми
Пандемия подтолкнула все сферы бизнеса к активному развитию сервисов по доставке. Ритейлеры не стали исключением. Если раньше в Перми можно было заказать продукты разве что в «Семье», то сейчас такая возможность есть практически у всех крупных сетей. За исключением «Пятёрочки» — доставкой в Перми компания пока не занимается, хотя в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах-миллиониках такая опция есть. «Новый компаньон» собрал информацию о том, где и как заказывать продукты в Перми, сколько это стоит и какие есть ограничения.
🤳 Где заказать — Delivery Club.
🚚 Доставка — бесплатно от 800 руб., до — 149 руб.
💶 Минимальная стоимость заказа — 1 руб.
👛 Оплата — онлайн (Если сумма в чеке в итоге меньше (каких-то продуктов не оказалось в наличии), разницу возвращают на карту в течение нескольких дней).
⏰ Время доставки — 35-45 мин.
⚖️ Ограничения по весу — нет.
🤳 Где заказать — Сбермаркет, Ленточка.
🚚 Доставка — бесплатная доставка в приложении Ленточка от 500 руб. Стоимость доставки в Сбермаркете — 199 руб. (первая доставка — 99 руб.).
💶 Минимальная стоимость заказа:
— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка всё равно платная);
— Ленточка — 500 руб. (бесплатно).
👛 Оплата:
— Сбермаркет — онлайн или курьеру.
— Ленточка — только онлайн.
⏰ Время доставки — в течение дня.
⚖️ Ограничения по весу:
— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.
— Ленточка — от 20 до 50 кг в зависимости от зоны доставки.
🤳 Где заказать — Сбермаркет, сайт Метро, Delivery Club.
🚚 Доставка — бесплатной доставки нет, но при заказе от 7 тыс. руб. на сайте «Метро» стоимость доставки обойдётся в 1 руб.
💶 Минимальная стоимость заказа:
— Delivery Club — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб.);
— сайт Метро — 1000 руб. (при этом доставка до 6999 руб. — 149 руб.);
— Сбермаркет —1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб., при первой доставке — 98 руб.).
👛 Оплата:
— Сбермаркет — онлайн или курьеру;
— Delivery Club и Метро — только онлайн.
⏰ Время доставки — в течение дня.
⚖️ Ограничения по весу:
— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.
— сайт Метро — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.
— Delivery Club — нет данных (на официальный запрос Delivery Club не дали ответа).
🤳 Где заказать — Delivery Club, Сбермаркет, сайт Ашана.
🚚 Доставка — бесплатная доставка на сайте Ашана от 3000 руб.
💶 Минимальная стоимость заказа:
— сайт Ашана — 1500 руб. (при доставке до 2999 руб. стоимость доставки — 199 руб.);
— Delivery Club — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб.);
— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка платная — 158 руб., при первой доставке — 98 руб.).
👛 Оплата — только онлайн.
⏰ Время доставки — в течение дня.
⚖️ Ограничения по весу:
— Сбермаркет — +4 руб. за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.;
— сайт Ашана — максимальный вес 40 кг;
— Delivery Club — нет данных (на официальный запрос Delivery Club не дали ответа).
🤳 Где заказать — Сбермаркет, Домойдоставим.
🚚 Доставка — бесплатная доставка — Домойдоставим. Но есть масса условий — сумма заказа, вес, район города. И в зависимости от всех этих параметров есть несколько тарифов в том числе бесплатный.
💶 Минимальная стоимость заказа:
— Сбермаркет — 1000 руб. (при этом доставка платная — 198 руб., при первой доставке 98 руб.);
— Домойдоставим — 500 руб. (при этом стоимость доставки от 49 до 499 руб. в зависимости от веса и отдалённости района доставки).
👛 Оплата
— Домойдоставим — онлайн или курьеру;
— Сбермаркет — онлайн.
⏰ Время доставки — в течение дня.
⚖️ Ограничения по весу:
— Домойдоставим — до100 кг и до 0,4 м3;
— Сбермаркет — +4 руб за каждый дополнительный килограмм сверх веса 30 кг.
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