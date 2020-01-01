Мария Сыропятова У «Пятёрочки» появилась в Перми собственная доставка Поделиться Поделиться Твитнуть

Функция доставки продуктов из федеральной сети «Пятёрочка» стала доступна в мобильном приложении сети «Пятёрочка Доставка».

Стоимость доставки — 99 руб., время работы — с 9:00 до 21:00. Объём доставки ограничен в категории вода — до 11 кг, общий вес доставки не может быть больше 30 кг. Способ оплаты — только картой онлайн (возможность оплаты картой курьеру отсутствует). При этом сервис обещает доставку продуктов «в день заказа».

Напомним, что «Пятёрочка» стала последним федеральным ритейлером, который организовал сервис доставки продуктов в Перми.

У торговой сети «Магнит» сервис доставки запущен через сервис Delivery Club. Доставка у этой сети будет бесплатной от суммы заказа в 800 руб. (до этой суммы её стоимость — 149 руб). Минимальная стоимость заказа — 1 руб. Оплата также только онлайн без возможности её провести в момент доставки. Ограничения по весу отсутствуют. При этом из «Магнита» заказ также можно получить в течение одного дня.

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