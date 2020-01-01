В Перми из школы эвакуировали 700 человек В адрес учебного заведения поступило письмо с угрозами Поделиться Поделиться Твитнуть

16 апреля в Перми прошла эвакуация учащихся и персонала школы №81, расположенной по адресу ул. Суздальская, 1. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Было эвакуировано более 700 человек. Причиной эвакуации стало поступившее в учебное заведение электронное письмо о якобы заложенном взрывном устройстве.

На место ЧП приехали представители спецслужб. Они обследовали учебное заведение, взрывное устройство не обнаружено. Школа продолжила работу в штатном режиме.

Напомним, ранее из-за анонимных угроз пермским школам приходилось проводить эвакуацию 18 марта и 26 марта.

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