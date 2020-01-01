В Перми проверяют сообщения о минировании школ Проведена эвакуация учебных заведений Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В дежурные службы сегодня поступили анонимные сообщения о минировании учебных заведений в Перми, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что проведена эвакуация. Сотрудники оперативных служб начали проверку.

Напомним, 18 марта в дежурные службы Пермского края также поступило анонимное сообщение «об обнаружении в общественно значимых местах Перми бесхозных предметов». Речь шла о двух административных зданиях, включая школу. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

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