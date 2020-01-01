В Перми проверили сообщение о минировании зданий Прошла эвакуация Поделиться Поделиться Твитнуть

В дежурные службы Пермского края сегодня поступило анонимное сообщение об обнаружении в общественно-значимых местах Перми бесхозных предметов.

Как сообщили в краевом министерстве безопасности, оперативные службы города «предприняли необходимые для обеспечения безопасности людей меры». Прошла эвакуация. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

Речь идет о двух административных зданиях, одно из них — школа.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, 17 марта проверялась информация о минировании десяти школ в Москве. Из-за сообщений о заложенной бомбе во всех образовательных учреждениях столицы были усилены меры безопасности. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено.

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