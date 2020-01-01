Елена Лодыгина

Елена Лодыгина

журналист

Строительством склада боеприпасов на Бахаревке займётся пермская компания

ГУФСИН Пермского края подвело итоги конкурса

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склад фсин

Фото: ngs.ru

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю подвело итоги аукциона на строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ. Начальная (максимальная) цена контракта составила 48,086 млн руб. 

Всего на участие в конкурсе заявились пять компаний, допущены были четыре: ООО «Старстрой», ООО «Астро-Проект», ООО «Бизнес-Строй» и ООО «СК Гарант». Победителем было признано ООО «Астро-Проект», предложившее выполнить все работы за 47,124 млн руб. 

Отметим, что ООО «Астро-Проект» ранее уже проводило инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания на данном земельном участке. 

Напомним, разрешение на строительство склада боеприпасов было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 28 января 2021 года. Проектная документация была разработана ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» в 2019 году. Двухэтажное здание площадью 546 кв. м будет построено на земельном участке общей площадью 74,4 тыс. кв. м в Индустриальном районе Перми.

Финансирование строительства объекта капитального строительства ведётся за счёт средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы).

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