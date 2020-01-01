Елена Лодыгина журналист Строительством склада боеприпасов на Бахаревке займётся пермская компания ГУФСИН Пермского края подвело итоги конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю подвело итоги аукциона на строительство склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ. Начальная (максимальная) цена контракта составила 48,086 млн руб.

Всего на участие в конкурсе заявились пять компаний, допущены были четыре: ООО «Старстрой», ООО «Астро-Проект», ООО «Бизнес-Строй» и ООО «СК Гарант». Победителем было признано ООО «Астро-Проект», предложившее выполнить все работы за 47,124 млн руб.

Отметим, что ООО «Астро-Проект» ранее уже проводило инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания на данном земельном участке.

Напомним, разрешение на строительство склада боеприпасов было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 28 января 2021 года. Проектная документация была разработана ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» в 2019 году. Двухэтажное здание площадью 546 кв. м будет построено на земельном участке общей площадью 74,4 тыс. кв. м в Индустриальном районе Перми.

Финансирование строительства объекта капитального строительства ведётся за счёт средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы).

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