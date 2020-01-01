Елена Синица В Перми склад боеприпасов ГУФСИН могут построить за 48 млн руб. Аукцион состоится 14 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУФСИН по Пермскому краю объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального строительства «склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ». Максимальная стоимость контракта составляет 48 млн руб. Сообщение появилось на сайте госзакупок.

Планируется, что склад будет расположен в Индустриальном районе Перми (микрорайон Бахаревка) по адресу ул. Карпинского, 125.

Работы должны начаться во втором квартале 2021 года, а завершиться — до 30 ноября этого же года. Срок окончания подачи заявок — 14 апреля.

Напомним, в декабре члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы рекомендовали гордуме принять изменения в правила землепользования и застройки, но с учётом гарантий со стороны ФСИН о запрете на хранение любых взрывчатых веществ.





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