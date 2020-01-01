Елена Синица

В Перми склад боеприпасов ГУФСИН могут построить за 48 млн руб.

Аукцион состоится 14 апреля

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склад фсин

Фото: ngs.ru

ГУФСИН по Пермскому краю объявило аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального строительства «склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ». Максимальная стоимость контракта составляет 48 млн руб. Сообщение появилось на сайте госзакупок.

Планируется, что склад будет расположен в Индустриальном районе Перми (микрорайон Бахаревка) по адресу ул. Карпинского, 125.

Работы должны начаться во втором квартале 2021 года, а завершиться — до 30 ноября этого же года. Срок окончания подачи заявок — 14 апреля.

Напомним, в декабре члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы рекомендовали гордуме принять изменения в правила землепользования и застройки, но с учётом гарантий со стороны ФСИН о запрете на хранение любых взрывчатых веществ.


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