Депутаты потребовали гарантий, чтобы на будущем складе ФСИН на Бахаревке не хранились взрывчатые вещества Поделиться Поделиться Твитнуть

Члены комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы 9 декабря потребовали гарантий от ФСИН, что на складе, который управление планирует построить в микрорайоне Бахаревка Индустриального района, не будет взрывчатых веществ.

Приглашённый на заседание заместитель начальника управления ФСИН по Пермскому краю Владимир Злобин отметил, что, согласно Приказу Минюста №211 от 26 апреля 2006 «Об утверждении наставления по организации снабжения, хранения, учёта и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», на складе будет организовано складирование средств индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, каски, щиты). Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий исключено.

При этом депутат Вероника Куликова отметила, что, согласно расширенному перечню, разрешённому к хранению на подобных складах, добавлено огнестрельное оружие.

«Также нет документов, подтверждающих, что склад будет закрытым, а не открытым», — добавила депутат.

На это Владимир Злобин ответил, что действительно к хранению допускаются «пистолеты и автоматы», но «исключительно в разряженном виде без патронов».

«Не выйдет ли так, что сначала, действительно будут храниться щиты и каски, а потом назначение изменится, и появятся опасные боеприпасы?» — поинтересовался депутат Илья Лисняк.

«Мы исключаем, что на складе будет храниться что-то другое, взрывчатых веществ точно не будет. Мы подконтрольны прокуратуре, если она обнаружит там хоть один патрон, то к нам будут применены самые строгие меры», — заявил Владимир Злобин.

Врио председателя гордумы Дмитрий Малютин пояснил, что если со стороны ФСИН будут планироваться какие-то изменения насчёт склада, то «этот вопрос вновь пройдёт обсуждение через администрацию города и думу».

«Вопрос резонансный, значимый. Нам было важно разобраться, скажется ли это негативно на интересах жителей района. Депутатский корпус всё обсудил, оценил, и на сегодняшний день есть уверенность, что на этих складах ничего запрещённого не будет. Любые изменения они должны будут согласовывать с городом, а мы — утвердить. Лично я уверен, что никакой пиротехники и взрывчатки там быть не может», — резюмировал Дмитрий Малютин.

Напомним, на пленарном заседании Пермской городской думы 17 ноября депутаты одобрили изменения в Генплан относительно территории в Индустриальном районе между ул. Карпинского и Василия Васильева, где и планируется строительство склада.

Фактически этим решением на территории запрещается жилая застройка в районе аэропорта Бахаревка (пока установлена зона многофункциональной жилой застройки СТН-Г), так как зона меняется на общественно-деловую (ТСП-ОД) и промышленно-торговую (ТСП-ПТ).

Часть территории относится к федеральной собственности, которую арендует ФСИН (7,4 га), точнее — Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Этот участок станет предметом обсуждения на ближайшем пленарном заседании гордумы.

В итоге большинством голосов члены комитеты рекомендовали гордуме принять изменения в правила землепользования и застройки, но с учётом гарантий со стороны ФСИН о запрете на хранения любых взрывчатых веществ.

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