Елена Синица Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией Ограничительные меры будут действовать до 1 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По решению федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией вновь продлена. Решение принято в четверг, 15 апреля. Соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ.

«Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года».





Напомним, авиасообщение между Великобританией и Россией было приостановлено ещё с 22 декабря 2020 года. Это было связано с выявлением на территории страны нового — « британского » — штамма коронавируса.





Помимо этого, ранее сообщалось, что оперштаб по коронавирусу объявил о закрытии полётов из России в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

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