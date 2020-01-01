Замминистра культуры Пермского края назначен Антон Андреев Он будет курировать реализацию инвестпроектов Поделиться Поделиться Твитнуть

С 14 апреля на должность заместителя министра культуры Пермского края назначен Антон Андреев. Об этом губернатор Дмитрий Махонин сообщил в ходе выездного заседания правительства в Кудымкаре.

Ранее Андреев работал в администрации Соликамского городского округа. В краевом минкульте он будет курировать деятельность по управлению имуществом, реализацию инвестиционных проектов и работу с муниципалитетами, уточнили в пресс-службе краевого кабмина.

На этом же заседании глава Прикамья сообщил об объединении аппарата правительства и аппарата администрации, о назначении на должность главы губернаторской администрации Александра Смертина и о назначении на должность и.о. министра связи Петра Шиловских.

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