Елена Лодыгина журналист Пермское УФАС приостановило конкурс на проведение Дельфийских игр в Перми С жалобой в надзорное ведомство обратилось ООО «Малибу-спорт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское управление федеральной антимонопольной службы 13 апреля приостановило подведение итогов конкурса на организацию и проведение Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России, которые будут проходить в Перми с 21 по 26 мая 2021 года.

Причиной этого стало поступление жалобы в УФАС от ООО «Малибу-спорт». Заявитель считает, что заказчик, устанавливая одним из показателей критериев оценки заявок участников размер уставного капитала участника конкурса не менее 5% от начальной максимальной цены контракта, тем самым предоставляет преимущественные условия для крупнейших юридических лиц и полностью исключает конкуренцию со стороны индивидуальных предпринимателей. Рассмотрение жалобы назначено на 14 апреля.

Напомним, Центр по реализации проектов в сфере культуры объявил открытый конкурс на организацию и проведение Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России в Перми с начальной (максимальной) ценой контракта 43,197 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 апреля.

Как сказано в конкурсной документации, Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России будут проводиться в Перми с 21 по 26 мая 2021 года. Запланированы конкурсная и фестивальная программы состязаний, которые будут проходить по нескольким номинациям. Площадки для проведения конкурсов будут организованы на базе 22 учреждений.

По условиям контракта подрядчик должен организовать питание, трансфер и проживание участников и жюри конкурса, оформить и подготовить площадки, приобрести сувениры и награды, а также обеспечить размещение рекламных материалов на светодиодных экранах в Перми.

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