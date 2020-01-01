Елена Лодыгина журналист На организацию и проведение Дельфийских игр России в Перми потратят больше 43 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

«Центр по реализации проектов в сфере культуры» объявил открытый конкурс на организацию и проведение Двадцатых молодёжных Дельфийских игр России в рамках проекта «Дельфийская Пермь-2021». Начальная максимальная цена контракта составила 43,197 млн руб.

Контракт будет заключен до 31 мая 2021 года. Как сказано в конкурсной документации, Двадцатые молодёжные Дельфийские игры России будут проводиться в Перми с 21 по 26 мая 2021 года. Запланирована конкурсная и фестивальная программы состязаний, которые будут проходить по нескольким номинациям. Площадки для проведения конкурсов будут организованы на базе 22 учреждений.

По условиям контракта подрядчик должен организовать питание, трансфер и проживание участников и жюри конкурса, оформить и подготовить площадки, приобрести сувениры и награды, а также обеспечить размещение рекламных материалов на светодиодных экранах в Перми.

Напомним, Дельфийские игры впервые пройдут в Перми. В них примут участие более 1,8 тыс. юных конкурсантов из 80 регионов страны. Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства. В этом году состязания пройдут по 30 номинациям — народного, классического и современного искусства: фортепиано, скрипка, флейта, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, пение, танец, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды и другим.





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