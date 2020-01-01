Мария Сыропятова Центр «Мой бизнес» переедет на ул. Ленина, 68 до конца мая А дом предпринимательства начнет работу по этому адресу в конце недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Дом предпринимательства на ул.Ленина, 68 в Перми начнёт работать уже в конце этой недели. О скором новоселье компании предпринимательского финансирования Пермского края заявил руководитель минэка Прикамья Эдуард Соснин.





Он также заявил, что центр «Мой бизнес» должен переехать в это здание к концу мая, когда закончится ремонт.





Помимо центра, по этому же адресу будет размещена и краевая корпорация развития малого и среднего предпринимательства.





Напомним, что о создании дома предпринимателя было объявлено в сентябре 2020 года. В начале мая того же года здание бывшего офиса Ростелекома было выкуплено компанией «Екатеринбург-Хоум», его бенефициар - пермский предприниматель Владимир Давыдов.





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