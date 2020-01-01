Елена Лодыгинажурналист
В Перми закрывается гастробар «Уловка 22»
Заведение может открыться в другом формате
Администрация гастрономического бара «Уловка 22» на ул. Максима Горького, 22а в Перми заявила о закрытии заведения уже с 10 мая 2021 года. Владельцы заведения не исключают, что гастробар может открыться вновь, но пока не известен формат, в котором заработает новое заведение.
«Наверное, сделаем что-нибудь просто «для денег»», — сообщается на официальной странице гастробара в «ВКонтакте». Напомним, владельцем гастробара «Уловка 22» является ООО «Горького, 22».
Руководителем и учредителем ООО «Горького, 22» является Арсений Грищенко. До 27 мая 2019 года гендиректором компании был Антон Михайлов.
По данным Rusprofile, в 2019 году прибыль ООО «Горького, 22» по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,4 млн руб. и составила 947 тыс. руб. Выручка выросла на 4,5 млн руб. — до 18 млн руб.
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