Елена Лодыгина журналист В Перми закрывается гастробар «Уловка 22» Заведение может открыться в другом формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: официальная страница гастробара "Уловка 22" в "Вконтакте"

Администрация гастрономического бара «Уловка 22» на ул. Максима Горького, 22а в Перми заявила о закрытии заведения уже с 10 мая 2021 года. Владельцы заведения не исключают, что гастробар может открыться вновь, но пока не известен формат, в котором заработает новое заведение.

«Наверное, сделаем что-нибудь просто «для денег»», — сообщается на официальной странице гастробара в «ВКонтакте». Напомним, владельцем гастробара «Уловка 22» является ООО «Горького, 22».

Руководителем и учредителем ООО «Горького, 22» является Арсений Грищенко. До 27 мая 2019 года гендиректором компании был Антон Михайлов.

По данным Rusprofile, в 2019 году прибыль ООО «Горького, 22» по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,4 млн руб. и составила 947 тыс. руб. Выручка выросла на 4,5 млн руб. — до 18 млн руб.

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