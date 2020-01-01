В Пермском крае на этой неделе потеплеет до +22 градусов По-летнему жаркими могут стать среда и четверг Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На этой неделе в Пермском крае произойдёт значительное потепление. Температура воздуха превысит климатическую норму на 4,0–6,0°. А количество осадков будет почти в полтора раза ниже нормы. Об этом сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Самыми тёплыми днями недели станут среда и четверг. Погода в эти дни ожидается солнечной, сухой. С высокой вероятностью в южной половине края максимальная температура повысится до +20°, в отдельных районах не исключено потепление до +22°.

Однако уже в четверг начнёт сказываться влияние холодного фронта, а в пятницу ожидается заток арктического воздуха с севера Европейской территории России. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя (по северу с мокрым снегом) и резкое похолодание.

Ранее «Новый компаньон» писал, что повышение температуры воздуха на этой неделе может привести к бурному паводку.





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