Подъём уровня воды в Сылве может составить пять метров На реках Прикамья начался весенний паводок Поделиться Поделиться Твитнуть

Устойчивая тёплая погода в Пермском крае в первой декаде апреля привела к ускорению процесса снеготаяния и началу подъёма воды в реках. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Подъёмы на 30–35 см зафиксированы гидропостами на реке Сылве в районе г. Кунгура, на реке Иньве в районе Кудымкара и Слудки, на реке Обве у Карагая и на реке Быстром Таныпе возле Чернушки.

В ближайшие дни развитие половодья резко ускорится, особенно во второй половине наступающей недели. Причина — установление аномально тёплой погоды. Интенсивность подъёма уровней воды может достичь 80–100 см/сутки за счёт интенсивного снеготаяния на юге региона, а со среды тот же процесс ожидается на реках центральных и западных районов.

Если аномально тёплая погода (ожидается подъём дневной температуры до +17°…+22°) простоит три-четыре дня, этого будет достаточно для формирования пиков половодья выше среднемноголетних значений на реках Сылве, Обве и Иньве. Если похолодание придёт раньше, то половодье пройдёт с максимумами около или ниже нормы.

Риск возникновения неблагоприятных явлений особенно высок в бассейнах Сылвы, Буя и Быстрого Таныпа. К 16 апреля уровень воды в Сылве может подняться на 5 м относительно наблюдаемого сейчас.





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