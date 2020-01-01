Мария Сыропятова За месяц медицинские маски подешевели на 15% На 7% упали в цене пылесосы Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В марте 2021 года медицинская маска в Пермском крае стоила ровно 9 руб., что на 15,3% меньше, чем за предыдущий месяц. Об этом говорится в исследовании Пермьстата о потребительском рынке.

Также в марте в Прикамье упала стоимость медицинских шприцев (-6,92%). Подешевела бытовая техника: стиральные машины (-6%), пылесосы (-7%), миксеры (-3%).

Напомним, что с началом пандемии весной 2020 года в Пермском крае возник дефицит медицинских масок. При этом на Авито их продавали в несколько раз дороже привычных цен. В ответ на дефицит пермские предприятия начали производить медицинские маски, а краевые власти рекомендовали гражданам шить их самостоятельно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.