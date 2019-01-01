Пермский «Сорбент» начал производство медицинских масок Первая поставка ожидается в начале апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские предприятия получили поручение краевых властей наладить выпуск медицинских масок. Ранее в регионе наметился дефицит этого товара, а те, что были в наличии, продавались по завышенной цене.

Так производитель средств защиты АО «Сорбент» уже приступил к выпуску медицинских масок. Предприятие готово поставлять маски в организации и сферы, в которых обслуживается большое количество людей: транспорт, отрасль ЖКХ, банки, продуктовые сети. Ожидается, что первая поставка масок будет в начале апреля.

«Сорбент» специализируется на производстве средств индвивдуальной защиты. Ранее президент России Владимир Путин посетил московский госпиталь для заражённых коронавирусом. Для защиты президент использовал маску, произведённую на предприятии.

Напомним, на сегодня в Прикамье зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов находятся 2,5 тыс. человек — это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.