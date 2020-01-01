Елена Синица В Перми по ул. Карпинского ограничат движение транспорта Это связано с продолжением реконструкции улицы Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

В Перми с 00:00 пятницы 16 апреля до 05:30 понедельника 19 апреля вновь ограничат движение для всех видов транспорта по ул. Карпинского. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на городскую администрацию.

Движение будет перекрыто на перекрёстке ул. Карпинского и ул. Советской Армии, а также на пересечении ул. Карпинского с ул. Рязанской. В связи с этим объезд будет организован через ул. Норильскую, ул.Шахтёрскую и проспект Декабристов.

Ранее стало известно, что мэрия Перми собирается изъять участок земли с парковкой у торгового центра «Позитив» (согласно 2ГИС его адрес — ул. Карпинского, 91а, корп. 2). Изъятие 439 кв. м необходимо для расширения ул. Карпинского в этом месте до четырёх полос. Однако собственник земли соглашение не подписал.

Напомним, что реконструкция ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии была начата в мае 2020 года. В результате реконструкции будет выполнено расширение до четырёх полос движения, а также построена круговая развязка улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. Подрядчик — ООО «ТехДорГрупп».

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