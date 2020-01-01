Мэрия: электронная система оплаты проезда нуждается в доработке Власти Перми подвели итоги тестирования бескондукторной системы Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В администрации Перми проанализировали итоги эксперимента по внедрению бескондукторной оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Как сообщили в мэрии, в целом результаты признаны удачными: к концу тестирования более 60% пассажиров стали использовать стационарные валидаторы, а количество безбилетников не превысило 18%. Но был выявлен и ряд существенных недочётов.

Так, стала очевидна необходимость перевода системы пересадок в электронный формат. Процесс их фиксирования требуется существенно упростить. Нужно сделать так, чтобы было достаточно повторно приложить свой проездной к валидатору в новом автобусе. В ходе эксперимента, напомним, в случае пересадки пассажирам приходилось обращаться к водителю.

Также совместно с разработчиками программного обеспечения необходимо организовать стабильный приём оплаты проезда картой любого банка, а также всеми видами проездных документов. При проведении проверок на линии контролёрами была выявлена основная причина безбилетного проезда пассажирами: порядка 42% таких пассажиров столкнулись с техническими трудностями при совершении безналичной оплаты.

Ещё одной задачей является принятие на региональном уровне подзаконного акта о порядке подтверждения пассажиром оплаты проезда в соответствии с Уставом автомобильного транспорта (259-ФЗ), чтобы расширить полномочия контролёров в части работы с безбилетниками.

«При выполнении этих условий можно будет начинать постепенный переход на бескондукторную систему на всем городском пассажирском транспорте», — сообщили в мэрии.

Напомним, с 1 февраля по 1 апреля в Перми на двух автобусных (№4, №80) и одном трамвайном (№6) маршрутах проходил эксперимент по бескондукторной оплате проезда.

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