С 1 февраля в Перми начнётся эксперимент с бескондукторным проездом Новую систему опробуют на автобусных маршрутах №4 и №80, а также трамваях №6 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 февраля в Перми на автобусных маршрутах №4 и №80, а также трамваях №6 в тестовом режиме запустят приём оплаты проезда без участия кондуктора. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Оплатить проезд можно будет безналичным способом через валидаторы, которые будут установлены на поручнях возле каждой двери транспорта. При этом, как пояснили в департаменте, билет распечатываться не будет.

Эксперимент пройдёт в три этапа:

— с 1 по 7 февраля кондукторы всё же будут находиться в салонах и собирать наличную оплату. Если пассажир выберет безналичный способ, но ему нужен билет для пересадки, то нужно будет обратиться к кондуктору. Остальная безналичная оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы;



— с 8 по 14 февраля кондукторы будут находиться в салоне только для консультирования пассажиров, а всю оплату нужно будет проводить через валидаторы и у водителя во время остановок;



— с 15 февраля кондукторов не будет.



Эксперимент продлится до конца марта.

Напомним, о планах перехода на бескондукторную систему впервые было объявлено в 2019 году. В ноябре прошлого года на заседании временной комиссии Пермской городской думы по организации транспортного обслуживания было объявлено, что отказ от кондукторов поможет экономить городскому бюджету порядка 500 млн руб. в год.

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