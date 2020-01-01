У футбольного клуба «Амкар» — новый исполнительный директор
На должность назначен Евгений Мелешин
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Евгений Мелешин назначен исполнительным директором ФК «Амкар-Пермь». Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс».
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее Мелешин уже работал в «Амкаре» (до банкротства клуба) на позиции старшего администратора. Позже он устроился в краевое министерство спорта на должность начальника отдела развития спорта, в ноябре 2017 года покинул ведомство.
Ранее «Новый компаньон» писал, что президентом возрождённого ФК «Амкар» вновь стал Валерий Чупраков.
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