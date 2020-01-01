У футбольного клуба «Амкар» — новый исполнительный директор На должность назначен Евгений Мелешин Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Евгений Мелешин назначен исполнительным директором ФК «Амкар-Пермь». Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее Мелешин уже работал в «Амкаре» (до банкротства клуба) на позиции старшего администратора. Позже он устроился в краевое министерство спорта на должность начальника отдела развития спорта, в ноябре 2017 года покинул ведомство.

Ранее «Новый компаньон» писал, что президентом возрождённого ФК «Амкар» вновь стал Валерий Чупраков.

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