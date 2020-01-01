Двенадцать автобусных маршрутов изменят движение из-за реконструкции улицы Попова По-новому пассажирский транспорт начнет курсировать с 10 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В Перми в период с 10 апреля по 18 июня автобусы 12 маршрутов изменят путь следования в центр города после Коммунального моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с началом первого этапа реконструкции ул. Попова.

Так, автобусные маршруты №6 и 49 в направлении станции «Пермь-2» будут идти по ул. Окулова, Крисанова и Ленина, далее маршруты следования останутся неизменными. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах. Они будут расположены в районе домов №18 и 73 по ул.Окулова, домов №3 и 19 по ул. Крисанова.

Автобусы №15, 20, 53, маршрутные такси №10т, 7т по направлению к Центральному рынку будут следовать по ул. Окулова, Крисанова, Петропавловской и Попова, затем по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и 73 по ул. Окулова, дома №3 по ул. Крисанова, остановках «Пермский академический Театр-Театр», «улица Попова» (по ул. Петропавловской). После автобусы будут останавливаться на уже имеющихся остановочных пунктах.

В направлении Комсомольского проспекта автобусные маршруты №7 , 33 , 41, 60 будут идти по ул. Окулова, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе домов №18 и 73по ул. Окулова, домов №3 и 19 по ул.Крисанова, а также на остановке «улица Борчанинова» (по ул. Ленина). Далее остановочные пункты останутся прежними.

Отмечается, что в обратном направлении маршруты будут осуществлять движение без изменений.

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