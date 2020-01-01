Михаил Борисов может возглавить Кировский район Перми Партийный функционер является одним из кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Главой администрации Кировского района Перми может стать региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов. Он является одним из кандидатов на этот пост. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Источники «Нового компаньона» подтвердили эту информацию.

Напомним, кресло районного главы оказалось вакантным после того, как прежний руководитель Владимир Цветов 2 апреля был избран главой Пермского района.

С 6 апреля исполняет обязанности главы администрации Кировского района Владимир Пономарёв.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.