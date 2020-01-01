Елена Синица И. о. главы администрации Кировского района назначен Владимир Пономарёв Он приступит к обязанностям с 6 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэр Перми Алексей Дёмкин назначил исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Владимира Пономарёва. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Экс-глава района Владимир Цветов написал заявление об уходе по собственному желанию. Это связано с его переходом на новую работу.

И. о. первого заместителя главы администрации района Владимир Пономарёв приступит к исполнению новых обязанностей во вторник, 6 апреля.

Напомним, 2 апреля Владимир Цветов был избран главой Пермского района. За него проголосовали 15 из 15 депутатов Земского собрания. Именно его кандидатуру поддерживали краевые власти.

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