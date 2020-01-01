По факту гибели пермских туристов заведено уголовное дело Два человека погибли в Республике Коми Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд Ва» возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, 2 апреля с одной из горных вершин в районе базы «Озёрная» сошла лавина и накрыла группу из трёх туристов, передвигавшихся на снегоходах. Двое участников группы погибли от переохлаждения.

В рамках уголовного дела будут проверены данные о причинах и обстоятельствах трагедии.

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