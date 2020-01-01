Сергей Данилов В Республике Коми погибли пермские туристы Региональным СУ СКР организована процессуальная проверка Поделиться Поделиться Твитнуть

В Республике Коми, в районе базы «Озёрная» (территория национального парка «Югыд Ва»), погибли двое туристов из Пермского края. Одному из них было 34 года, а второму — 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

В правоохранительные органы информация о гибели людей поступила 3 апреля. Тела погибших найдены.

Как передает агентство «Комиинформ», туристы приехали в национальный парк со стороны Печоры, отправились к горе Аранец, а затем к базе «Озёрная». 2 апреля туристы катались по долине реки на снегоходах, и в этот момент сошла лавина. 3 апреля находившиеся рядом члены тургруппы из Печоры помогли извлечь из снежного завала тела и вызвали спасателей.

Третий участник группы из Перми остался жив.

3 апреля в 8 часов вечера из Печоры выехала спасгруппа аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС для эвакуации погибших.

Региональным СУ СКР организована процессуальная проверка.

Устанавливаются причины и обстоятельства гибели пермяков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в СКР.

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