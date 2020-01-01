Елена Синица В выходные в Прикамье может потеплеть до +13° Первое значительное потепление придётся на субботу Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото orenburg.media

В субботу, 3 апреля, в большей части Пермского края температура воздуха повысится до +9°...+13°. Это станет первым значительным потеплением в апреле на территории края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Отмечается, что в субботу также практически прекратятся осадки, а местами даже будет светить солнце.

Однако в воскресенье вновь немного похолодает — температура воздуха опустится до +4°...+7°. Кроме этого, возобновятся осадки. Они усилятся и в начале следующей недели.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что апрель в Пермском крае может стать самым тёплым с 2012 года, а также занять второе место по средней температуре в XXI веке.

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