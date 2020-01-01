Елена Синица В Прикамье ждут самого теплого с 2012 года апреля В середине месяца температура может подняться до +20° Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае средняя температура апреля ожидается выше нормы на 3-4°, а местами на северо-востоке — на 5°. В случае если этот прогноз оправдается, то апрель в Пермском крае может стать самым тёплым с 2012 года, а также занять второе место по средней температуре в XXI веке. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Начало апреля будет по характеру погоды вполне обычным, но с избытком осадков, средняя температура за период ожидается выше нормы на 2-3°. Согласно прогнозу, первое значительное потепление произойдёт 3 апреля: максимальная температура воздуха на большей части края может повыситься до +9°…+13°.

Между 15 и 20 апреля есть вероятность поступления на Урал тропического воздуха из Средней Азии. В таком случае возможно повышение дневной температуры до +20°.

Помимо этого, в крае прогнозируется количество осадков в пределах 60–100% от нормы. Значительная часть их выпадет в первой пятидневке месяца, а затем ожидается длительный сухой период.

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