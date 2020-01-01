Евгения Пастухова журналист На участие в праймериз по выборам в Заксобрание заявился бывший министр промышленности Сейчас депутатом по округу №25 является Андрей Бурдин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполнительный директор ассоциации «Лесопромышленники Прикамья», экс-министр промышленности региона Дмитрий Дробинин выдвинул свою кандидатуру по одномандатному округу №25 и единому краевому избирательному округу — региональная группа «Очёрская №25». Округ образован в границах Большесосновского района, а также Очёрского и Оханского ГО. Сейчас депутатом является Андрей Бурдин.

Отметим, что заявки на участие в праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание подали действующие депутаты Антон Удальёв (округ №17), Елена Зырянова (региональная группа «Кочёвская № 30»), Сергей Клепцин (округ №21 и региональная группа «Кунгурская №21»), Виктор Плюснин (региональная группа «Добрянская №26»). Все они уже зарегистрированы. Также документы направили бывший депутат Юрий Ёлохов (округ №24 и региональная группа «Верещагинская №24»), а также главврач детской больницы им. Пичугина Дмитрий Бондарь (округ №11).

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