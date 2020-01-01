Главврач ДКБ им. Пичугина заявился на праймериз Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный врач детской клинической больницы имени Пичугина Дмитрий Бондарь будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России», сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Руководитель одного из крупнейших медучреждений Перми подал заявление на регистрацию в оргкомитет партии. Свою кандидатуру он выдвигает по одномандатному избирательному округу №11 краевого Законодательного собрания.

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