Антон Удальёв стал первым участником праймериз по выборам в Заксобрание Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Удальев готов снизить нормативы, если прокуратура докажет, что они могут быть ниже

Сергей Федосеев

Сегодня депутат краевого парламента Антон Удальёв подал заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №17, от которого был избран ранее.

Антон Удальёв стал первым участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Заксобрание Пермского края.

Ранее на участие в предварительном голосовании по выборам в Государственную думу заявились действующие депутаты Игорь Шубин (по округу №58), Дмитрий Скриванов (по округу №60) и Алексей Бурнашов (по округу №59). Конкурнецию Бурнашову в округе составит депутат краевого парламента Роман Водянов.

Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов прошли регистрацию.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

Выборы в Госдуму состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.

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