Антон Удальёв стал первым участником праймериз по выборам в Заксобрание Пермского края
Сегодня депутат краевого парламента Антон Удальёв подал заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №17, от которого был избран ранее.
Антон Удальёв стал первым участником предварительного голосования «Единой России» по выборам в Заксобрание Пермского края.
Ранее на участие в предварительном голосовании по выборам в Государственную думу заявились действующие депутаты Игорь Шубин (по округу №58), Дмитрий Скриванов (по округу №60) и Алексей Бурнашов (по округу №59). Конкурнецию Бурнашову в округе составит депутат краевого парламента Роман Водянов.
Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов прошли регистрацию.
Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.
Выборы в Госдуму состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.
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