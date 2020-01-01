Евгения Пастухова журналист В краевую часть списка в Госдуму могут войти варяги В ближайшее время заявку на праймериз может подать руководитель «Цифровой долины Сочи» Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Немкин

broadcasting.ru

За место в региональной части федерального списка в Госдуму будет бороться основатель и руководитель «Цифровой долины Сочи» Антон Немкин. Как сообщает источник «Нового компаньона», он намерен подать заявку на праймериз в начале следующей недели.

С 2017 года Немкин занимал должность председателя попечительского совета фонда «Атом». В 2019 году основал фонд «Цифровая долина Сочи» (ЦДС) и является председателем совета этого фонда. Оба фонда занимаются проектами цифровизации экономики и развитием информационных технологий для государства и его граждан.

При этом, говорят собеседники, помимо Немкина в списке на проходных местах могут оказаться ещё несколько человек, не имеющих отношения к Пермскому краю.

Ранее, напомним, заявки на участие в праймериз по региональной части направили действующий депутат Госдумы (избранный по спискам) Александр Василенко, депутат Заксобрания Ирина Ивенских, художественный руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

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