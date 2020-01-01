Главный дирижер Пермского губернского оркестра вступает в борьбу за мандат депутата Госдумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Евгений Тверетинов подал документы на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщает телеграм-канал реготделения партии.

Главный дирижёр и художественный руководитель поборется за право стать кандидатом по единому федеральному избирательному округу.

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая в онлайн-режиме: проголосовать за кандидатов можно будет только через портал «Госуслуги».

Выдвижение кандидатов заканчивается 29 апреля.

Выборы в Государственную думу состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года.

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