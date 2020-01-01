Депутат Госдумы Александр Василенко заявился на праймериз «Единой России» в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании по выборам в Госдуму по федеральному избирательному округу на территории Пермского края Александр Василенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

В региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» подают документы те, кто желает участвовать в выборах в Госдуму РФ, Законодательное собрание Пермского края, Пермскую городскую думу, муниципальные представительные органы власти.

Ранее уже подали заявления все действующие депутаты-одномандатники Госдумы РФ от региона. Это Игорь Шубин (округ №58), Алексей Бурнашов (округ №59), Дмитрий Скриванов (округ №60) и Дмитрий Сазонов (округ №61).



Комментируя выдвижение депутатов на площадке «Экспертного клуба» , эксперты называют его «правильным решением».

Михаил Борисов, общественный деятель, член Общественной платы Пермского края:

— Регистрация всех действующих депутатов-одномандатников в качестве кандидатов на предварительное голосование — правильное решение. Процедура праймериз позволит по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Депутаты уже получили ранее поддержку, и большинство людей оценили свой выбор 2016 года. Сегодня пермская делегация депутатов Государственной думы регулярно поддерживает региональные инициативы и защищает интересы жителей региона.



Михаил Борисов, заявляет, что, несмотря на появившуюся перспективу выхода из пандемии, «Единая Россия» оставляет цифровой формат выборов.

«Голосование с использованием «Госуслуг» даст максимальную прозрачность и честность итоговых результатов», — считает эксперт.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие.

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