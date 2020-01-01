Мария Сыропятова Объявлен второй аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

30 марта администрация Перми объявила повторный аукцион на реконструкцию манежа «Спартак». Информация об этом появилась на портале госзакупок. Максимальная (начальная) цена та же, что и в первом аукционе — 485 млн руб. Среди работ — замена инженерной инфраструктуры, ремонт фасада и внутренних помещений, а также благоустройство территории вокруг манежа «Спартак».

Срок выполнения работ с момента заключения контракта — два года и два месяца. При этом подрядчик должен выполнить работы согласно проекту, разработанному ООО «ПрофПроект». Гарантийный срок после подписания акта приёмки-сдачи работ — 5 лет.

Напомним, что первый аукцион был объявлен в феврале 2021 года, а в марте в мэрии объявили о его отмене. Причины — в необходимости корректировки технического задания и конкурсной документации. Общие расходы на реконструкцию манежа «Спартак», озвученные мэрией, составляли 562,6 млн руб.

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