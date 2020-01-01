Елена Синица Правительство РФ продлило срок стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло Поделиться Поделиться Твитнуть

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Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлевается до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Такие соглашения были заключены Минсельхозом и Минпромторгом с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями ещё в декабре 2020 года. Согласно этим договорам стоимость одного килограмма сахара должна быть зафиксирована на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, а одного литра масла — на уровне 95 и 110 руб. соответственно.

Ранее Счётная палата РФ отмечала, что возможно появление системных рисков возникновения дефицита товаров, которые попали под ценовое регулирование. Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен.

В 2020 году Пермьстат отмечал значительный рост цен на ряд продуктов в крае. В частности, стоимость сахара в 2020 году выросла почти в два раза.

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