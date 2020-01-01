Елена Синица Счётная палата предупредила о риске дефицита продуктов из-за регулирования цен Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Счётная палата РФ видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под ценовое регулирование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экономический мониторинг контрольного ведомства.

«Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несёт в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен.

Кроме этого, по мнению Счётной палаты, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам. Это, в свою очередь, спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Помимо этого, в ведомстве предупреждают, что после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами .

Напомним, ранее крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также федеральные Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. В соглашениях закреплены цены на сахар (36 руб. за 1 кг в опте) и на масло (95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице).

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