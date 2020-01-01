Елена Синица В мае все студенты ПГНИУ вернутся к очному обучению Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 11 мая учащиеся бакалавриата второго и третьего курсов, специалитета второго, третьего, четвёртого курсов Пермского классического университета вернутся к очному формату обучения. Таким образом, продолжат учиться очно студенты всех курсов вуза. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Как уточнили в пресс-службе, в удалённом режиме работы останутся только сотрудники с хроническими заболеваниями. Кроме этого, сообщается, что в очном режиме будут проходить все занятия, в том числе и потоковые лекции. Приказ о возвращении к очному обучению появится в течение сегодняшнего дня.

Напомним, ранее к офлайн-режиму вернулись часть студентов ПГНИУ, студенты Пермского «политеха», института культуры, а также учащиеся ПГГПУ. Частично в очном формате учатся студенты Пермского медицинского университета.

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