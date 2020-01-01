МАК назвал причины крушения самолёта под управлением Геннадия Белоглазова У председателя Пермской федерации сверхлёгкой авиации случился сердечный приступ Поделиться Поделиться Твитнуть

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование произошедшей в октябре 2019 года авиакатастрофы в Пермском крае. Тогда легкомоторный самолёт Сеssna, который пилотировал глава Пермской федерации сверхлёгкой авиации Геннадий Белоглазов, упал недалеко от посёлка Аннинска.

Согласно отчёту МАК причиной катастрофы самолёта стала потеря контроля пилота в результате сердечного приступа.

«По состоянию сердечно-сосудистой системы пилота и показаниям свидетеля (упоминание о хрипах и кашле) можно однозначно утверждать, что у пилота произошёл инфаркт миокарда с полной потерей работоспособности», - говорится в заключении эксперта-кардиолога.

Установлено, что выполнялся рейс без предварительного прохождения врачебно-лётной экспертной комиссии. Также причиной крушения МАК называет нахождение лётчика в стрессовом состоянии, вызванном, наиболее вероятно, потерей ориентировки в полёте.

Напомним, самолёт Сеssna 172, который пилотировал председатель федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, вылетел 26 октября 2019 года из Нижнего Городища (Частинский район). Предположительно, пилот направлялся в сторону аэродрома Фролы. Связь с самолётом пропала в районе Юго-Камского.

27 октября зона наземного поиска составила 30 кв. км. Дважды за день привлекался вертолёт МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

По решению оперативного штаба дополнительно в район поисково-спасательных работ был направлен вертолёт Robinson-44. Более чем за шесть часов с воздуха обследованы 600 кв. км лесной местности и автодорога Оса — Кукуштан.

Поисково-спасательные работы возобновились в 9 утра 28 октября. К ним привлекли группировку из 105 человек личного состава и 21 единицы техники, в том числе от МЧС — 34 человека личного состава и восемь единиц техники. Именно благодаря усилиям этой группировки обломки самолёта и останки пилота были найдены в лесу, в 7 км от посёлка Аннинска.

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолёта Сеssna 172, в результате которого погиб пилот, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

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