По факту крушения самолёта в Прикамье возбуждено уголовное дело

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Фото Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета Сеssna 172, в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственно-оперативной группой в составе следователя-криминалиста отдела криминалистики Уральского следственного управления на транспорте СК России, руководителя и сотрудников Пермского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России, сотрудников транспортной полиции произведён осмотр места происшествия, организована его охрана до прибытия членов комиссии Межгосударственного авиационного комитета. С места происшествия изъяты образцы топлива; копии документов, находившиеся на борту воздушного судна; спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры по установлению местонахождения технических документов на воздушное судно, допрашиваются свидетели происшествия», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о прибытии комиссии Межгосударственного авиационного комитета для участия в дополнительном осмотре места происшествия, а также расследовании причин и обстоятельств авиапроисшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что самолёт, который пилотировал председатель федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, вылетел в субботу, 26 октября, из Нижнего Городища (Частинский район). Предположительно, пилот направлялся в сторону аэродрома Фролы. Связь с самолётом пропала в районе Юго-Камского.

В воскресенье, 27 октября, зона наземного поиска составила 30 кв. км. Дважды за день привлекался вертолёт МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

По решению оперативного штаба дополнительно в район поисково-спасательных работ был направлен вертолёт Robinson-44. Более чем за шесть часов с воздуха обследованы 600 кв. км лесной местности и автодорога Оса — Кукуштан.

Поисково-спасательные работы возобновились в 9 утра понедельника. К ним привлекли группировку из 105 человек личного состава и 21 единицы техники, в том числе от МЧС — 34 человека личного состава и восемь единиц техники. Именно благодаря усилиям этой группировки обломки самолёта и останки пилота были найдены в лесу, в 7 км от деревни Аннинск.