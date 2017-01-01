В Прикамье ищут пропавший легкомоторный самолёт

Твитнуть Поделиться Поделиться

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС, сегодня, 26 октября, в 11:30 с аэродрома д. Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолёт. После того как он не вернулся на место, в 15:05 о пропаже транспортного средства заявили в краевое ГУ МЧС.

Спасатели оповестили о пропаже людей и самолёта все экстренные службы, включая транспортную прокуратуру. Был уточнён маршрут следования, оповещены главы сельских поселений на маршруте следования, лесопользователи. На место происшествия выехали оперативная группа ЦУКС и Пермская краевая служба спасения.