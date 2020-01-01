Елена Синица Спортивная общественность обратилась к губернатору с просьбой построить бассейн рядом с УДС «Молот» Всего под обращением подписались 1800 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС Молот

properm.ru

Представители спортивной общественности написали открытое письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Дёмкину. Они обращаются с просьбой построить новый плавательный бассейн в Мотовилихинском районе города Перми — на территории рядом с УДС «Молот». В обращении сообщается, что спортивная общественность края поддерживают проект строительства бассейна в этом месте. Обращение имеется в распоряжении редакции «Нового компаньона».

По словам подписавшихся под документом, в случае если площадь бассейна будет соответствовать олимпийским стандартам – 50 м на 25 м, это позволит вывести на качественно новый уровень подготовку спортсменов по водным видам спорта в Пермском крае.

«На сегодняшний день в регионе, по сути, только один бассейн — «Олимпия» — соответствует стандартам подготовки спортсменов высокого уровня. Но в связи с его загруженностью о развитии водных видов спорта и тем более олимпийского плавания в Прикамье говорить невозможно», — сообщается в письме.

Кроме этого, авторы письма обращают внимание, что из-за отсутствия необходимых условий наиболее перспективные воспитанники спортивных школ уезжают в другие регионы. Новый бассейн же позволит готовить спортсменов по таким видам спорта как плавание, подводный спорт, синхронное плавание, триатлон, водное поло.

Кроме этого, в своём обращении представители общественности приводят обоснование, почему бассейн стоит строить именно на территории рядом с УДС «Молот».

«Уровень доступности района УДС «Молот» очень высок, поскольку туда есть возможность легко добраться на любом виде транспорта практически из любого района города, спрос на услуги бассейна в этом месте будет очень большой. Следовательно, чаши с маленькой площадью зеркала воды, как, например, в бассейне на улице Транспортной, попросту не хватит. Бассейн с чашей 50 х 25 м позволит решать максимальное количество задач, связанных с подготовкой спортсменов», — отмечают авторы письма.

Всего под обращением подписались 1800 пермяков и жителей Пермского края, из них более 1600 — родители детей, занимающихся плаванием. В числе подписавшихся президент краевой федерации триатлона Наталья Шкурно, заслуженный тренер России по подводному спорту Мария Пыжова, мастер спорта СССР по подводному спорту Наталия Исупова, тренер-преподаватель СК «Кама» Василий Чупин. Кроме этого, выразили поддержку генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Александр Гулявцев, а также игроки команды Дмитрий Механошин, Игорь Зинченков, Дмитрий Воробьёв, Константин Гавриленко.

Напомним, появление рядом с пермским УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13) крытого олимпийского бассейна ранее обсуждалось членами краевого градсовета.





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