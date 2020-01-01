Рядом с УДС «Молот» появится 50-метровый бассейн Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Рядом с пермским УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13) появится крытый «олимпийский» 50-метровый бассейн. Концепцию застройки стадиона «Молот» (огороженная территория рядом с УДС между ул. КИМ и Лебедева) обсудили члены краевого градсовета 4 марта.

Весь участок принадлежит компании «ПМД», которая не первый год добивается застройки территории. При этом ранее компания и раньше хотела построить бассейн, но меньших размеров.

Смену концепции подтвердил и губернатор Дмитрий Махонин в своём instagram-аккаунте:

«Помимо домов рядом с дворцом появится бассейн олимпийского размера. Изначально застройщик планировал 25-метровую чашу, убедили на размер 50 на 25 метров. Сейчас в Перми только два таких бассейна, строительство нового начнётся уже в этом году. Со своей стороны поможем со всем необходимым, чтобы процесс скорее запустился».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.