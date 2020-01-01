Мария Сыропятова Число индивидуальных предпринимателей сократилось на 20% В январе-феврале 2021 года в Пермском крае было зарегистрировано 1777 ИП Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе-феврале 2021 года в Пермском крае было зарегистрировано 1777 индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 20% ниже, чем было зафиксировано за первые два месяца 2020 года. Об этом сообщает управление ФНС по Пермскому краю.

Одновременно с 1 января по 1 марта 2021 года в Пермском крае сняты с регистрации 6099 ИП, из них большая часть (4774) — в связи с исключением недействующего ИП из реестра по решению налогового органа. Ещё 1262 самостоятельно приняли решение о снятии с регистрации по заявлению самого предпринимателя. Причина снятия регистрации оставшихся — это смерть, банкротство и аннулирование документа, подтверждающего право находиться на территории России.

Снижение активности бизнеса по регистрации новых юрлиц и ИП эксперты связывают с последствиями пандемии, досрочной отменой ЕНВД и оттоком бизнеса в самозанятые. По данным управления ФНС по Пермскому краю, на 31 декабря 2020 года в Пермском крае было зарегистрировано 22,6 тыс. самозанятых, а на полугодие раньше почти в два раза меньше — 12,8 тыс. самозанятых.





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