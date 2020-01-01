Мария Сыропятова Деактивация бизнеса В 2020 году в Прикамье на четверть упало количество регистрируемых организаций Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В 2020 году в Пермском крае число вновь зарегистрированных юрлиц коммерческих организаций составило 2832, что на 25% меньше, чем в 2019 году. Об этом говорят данные Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Пермскому краю. При этом по глубине падения Пермский край занимает достаточно высокое 18-е место среди регионов России.

При этом число ликвидированных коммерческих организаций в прошлом году в Пермском крае снизилось на 37% по сравнению с 2019 годом. По этому показателю Пермский край расположился на 19-м месте в России.

Для сравнения: в Свердловской области в 2020 году было зарегистрировано 6949 коммерческих организаций, что только на 16% меньше, чем годом ранее. Ликвидировано — 15262 (-23% по сравнению с 2019 годом). В Удмуртии создано 2267 юрлиц коммерческих организаций (-13%), ликвидировано — 3970 (-3%).

Ковид и ЕНВД

Различия в показателях регистрации новых юрлиц по регионам, в первую очередь, связаны с предпринятыми «антиковидными» мерами, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов. По его мнению, эту версию подтверждает одновременное снижение и числа ликвидированных организаций, и числа вновь зарегистрированных в Прикамье.

Председатель Пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов с ним не согласен: ситуация с противоэпидемическим режимом относительно одинаково повлияла на состояние бизнеса по всей России. Скорее, сказалась досрочная отмена ЕНВД в Пермском крае.

«На выбор бизнесом региона оказывает влияние налоговый режим, — отмечает Дмитрий Теплов. — Если, например, в Удмуртии у предпринимателя есть возможность получить льготную ставку по УСН и меньше выплаты по транспортному налогу, то выгоднее открыть юрлицо в этом регионе, а не в Пермском крае. Например, предприниматель из Чайковского может видеть больше преимуществ при регистрации в соседнем Воткинске, а не в месте фактического ведения бизнеса».

Экономист Антон Любич обращает внимание на традиционно меньшее число вновь регистрируемых организаций по сравнению с другими регионами.

«Федеральные компании, принимая решения об инвестициях в регион, оценивают прежде всего платёжеспособный спрос, наличие рабочей силы, — поясняет Антон Любич. — По этим параметрам Екатеринбург выглядит привлекательнее Перми. В Удмуртии же местное правительство существенно улучшило условия для «входа» бизнеса на свою территорию, в том числе предоставляя налоговые льготы».

Также на более значительном сокращении юрлиц в Пермском крае, по мнению Антона Любича, могла сказаться и политика в отношении нестационарной торговли в 2018–2019 годах в Перми и крае в целом.

Поддержка и проверки

В краевом минэке считают, что «бизнес ищет новые формы своей деятельности, при которых снижает затраты и налоговую нагрузку». В ведомстве объясняют ситуацию досрочным введением института самозанятых в Пермском крае. Количество самозанятых в Пермском крае за полгода удвоилось (на 31 декабря 2020 года их в регионе, по данным ФНС, было 22,6 тыс. чел., а полгодом ранее — 12,8 тыс. чел.).

«Одной из самых востребованных мер поддержки стали новые государственный займы для малого бизнеса, которые предприниматели могли получить по льготной ставке ниже рынка, — отмечают в ведомстве. — В 2020 году малый и средний бизнес региона получил от краевой микрофинансовой компании 437 государственных займов по льготным ставкам. Общая сумма такой господдержки превысила 650 млн руб. Эти ресурсы помогли бизнесу не закрыться, а пополнить оборотные средства, обеспечить зарплаты сотрудникам и рассчитаться с поставщиками. По самым приблизительным оценкам, только одни льготные займы от краевой микрофинансовой компании помогли сохранить 4157 рабочих мест и создать новые вакансии для почти 800 жителей региона».

Уменьшить число ликвидируемых организаций могло и снижение административного давления на бизнес.

«Как показывают наши предварительные подсчёты, в 2020 году количество плановых проверок в связи с эпидобстановкой снизилось на 78% по сравнению с 2019 годом, — рассказывает Павел Новосёлов. — Внеплановых стало меньше на 59%. Доля предупреждений, наоборот, выросла с 32% до 40%. Количество постановлений о назначении административного наказания уменьшилось на 31%. Сумму штрафов удалось снизить на 37%. Также на 53% сократилось количество административных расследований. Последний показатель наиболее важен, поскольку в нём содержатся коррупциогенные риски: под административными расследованиями понимаются проведение контрольно-надзорных мероприятий без согласования с прокуратурой».

Исключением, по словам Павла Новосёлова, стали только мониторинговые мероприятия по соблюдению антиковидного режима, проводимые Управлением Роспотребнадзора.

«Из-за них на 35% выросло число штрафов по протоколам, составленным в этом ведомстве, — отмечает Павел Новосёлов. — Это настораживает. И поэтому совместно с руководством ведомства и прокуратурой мы отслеживаем ситуацию и вносим определённые коррективы, направленные на смещение вектора проверок в сторону профилактики правонарушений».

Падение продолжится

Данные ФНС показывают, что главной причиной снижения числа юрлиц и в России, и в Пермском крае стала ликвидация по причине решения регистрирующего органа. В Прикамье было снято с регистрации 5951 юрлицо коммерческих организаций, что составляет 88,24% от общего числа всех ликвидированных организаций (всего их было 6744). На втором месте — самостоятельное принятие решения о ликвидации (707, или 10,48%), на третьем — реорганизация 86 (1,28%).

Эксперты говорят, что в целом тренд на сокращение количества коммерческих организаций и в России, и в Пермском крае сохранится. Одна из причин — работа налоговых органов по очистке реестра от фирм, которые фактически не ведут деятельность.

«Налоговые органы всё пристальнее следят за работой юрлиц, — отмечает Павел Новосёлов. — Поэтому их число будет продолжать снижаться».

Фактор оттока юрлиц в другие регионы пока существенно не сказывается. По данным управления УФНС по Пермскому краю, в 2020 году сменили регистрацию 105 юрлиц, в 2019 году — 84 юрлица, в 2018 году — 72 организации. Однако эксперты указывают на то, что эти данные могут не учитывать всего объёма миграции бизнеса из региона.

«Подбирают регионы с лучшими налоговыми условиями. Нужно понимать, что не всегда фактический переезд компании сопровождается перерегистрацией юридического лица. Гораздо чаще в новом регионе открывается новое юридическое лицо, а старое просто ликвидируется или становится «спящим», — считает Антон Любич.

Ещё одна причина потенциального роста числа ликвидируемых организаций — введённый в 2020 году мораторий на банкротства.

«Мораторий дал многим предпринимателям время для того, чтобы найти возможности для восстановления. Но далеко не все небольшие компании смогли возобновить свою деятельность после отмены большей части ограничений. Поэтому в ближайшие месяцы может наблюдаться отложенный эффект — число банкротств увеличится», — резюмирует Дмитрий Теплов.

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