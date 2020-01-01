Елена Лодыгина журналист Бывшего министра сельского хозяйства Прикамья не утвердили в должности гендиректора АО «Камтэкс-Химпром» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Экс-главу краевого министерства сельского хозяйства Оксану Бредневу не утвердили в должности генерального директора АО «Камтэкс-Химпром» из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На этот пост были выдвинуты две кандидатуры — действующий руководитель Илья Иванов и экс-министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. Голосование состоялось 26 марта на заседании совета директоров. За Оксану Бредневу было отдано четыре голоса, за Илью Иванова — ни одного. Но из-за отсутствия кворума окончательное решение принято не было.

Напомним, Оксана Бреднева ушла с поста главы краевого минсельхоза 26 марта. Исполнять обязанности министра будет Юрий Крестьянников.

На министерскую должность Оксану Бредневу назначили в июне 2019 года. До назначения в разное время она была генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром», президентом ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасовъ», ООО УК «Гипсополимер», ООО «Тортолино».

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