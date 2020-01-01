Оксана Бреднева может возглавить химическую компанию К работе в новой должности экс-глава минсельхоза должна приступить в понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

Оксана Бреднева

Константин Долгановский

29 марта бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева может приступить к исполнению обязанностей генерального директора АО «Камтэкс-Химпром». Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, Оксана Бреднева уходит с поста главы минсельхоза, о чём она уведомила СМИ накануне. Исполнять обязанности министра будет Юрий Крестьянников.

На министерскую должность Оксану Бредневу назначили в июне 2019 года. До назначения на пост в разное время она была генеральным директором ОАО «Камтэкс-Химпром», президентом ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», возглавляла ООО «Колбасовъ», ООО УК «Гипсополимер», ООО «Тортолино».

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